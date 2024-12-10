О нас

Greenpeace выплатит 380 тыс. долларов за абордаж судна компании Shell

Greenpeace выплатит 380 тыс. долларов за абордаж судна компании Shell Международная природоохранная организация Greenpeace(признана нежелательной в РФ) уладила судебный иск с британской нефтегазовой компанией Shell и согласилась выплатить 300 тыс. фунтов (380 тыс. долларов).
Энергетика
10 декабря 2024 г. 17:46
Greenpeace выплатит 380 тыс. долларов за абордаж судна компании Shell

Международная природоохранная организация Greenpeace(признана нежелательной в РФ) уладила судебный иск с британской нефтегазовой компанией Shell и согласилась выплатить 300 тыс. фунтов (380 тыс. долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно решению Высокого суда Англии и Уэльса в Лондоне, предметом иска стала акция экологов в январе 2023 года, когда несколько активистов Greenpeace незаконно забрались у Канарских островов на судно The White Marlin. Нефтяная компания использовала тяжеловоз для транспортировки на месторождение "Пингвинс" в Северном море плавучей установки хранения и отгрузки СПГ. Чтобы догнать судно, активисты, протестовавшие против бурения на шельфе, использовали быстроходные лодки. Четыре активиста проникли на The White Marlin и покинули его борт лишь по прибытии в Норвегию спустя 13 дней.

После этого Shell подала иск в суд, называя действия экологических активистов "опасными и незаконными" и указывая на расходы, которые она понесла из-за демарша. В Greenpeace называли позицию нефтяной компанией попыткой запугивания, утверждая, что размер иска составляет 8,6 млн долларов. По информации Reuters, сумма иска не превышала 1 млн долларов.

По условиям суда, сообщает агентство, Greenpeace перечислит 300 тыс. фунтов Королевскому обществу спасения на водах и гарантирует, что на какое-то время воздержится от акций протеста на четырех объектах Shell в Северном море.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
8 декабря 2024 г. 12:12
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
7 декабря 2024 г. 14:46
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
6 декабря 2024 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном
Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном
5 декабря 2024 г. 19:40
Завтра в Баку и регионах временами ожидаются осадки
Завтра в Баку и регионах временами ожидаются осадки
9 декабря 2024 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi