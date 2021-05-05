Греция намерена экспортировать "зеленый водород" по TAP

Страна намерена отказаться от использования угля к 2025 году

Газовые, нефтяные и строительные компании Греции объединили усилия с исследовательскими институтами и иностранными партнерами для развития проекта White Dragon.

Как сообщает Report со ссылкой на румынские СМИ, по оценкам, проект "зеленого водорода" оценивается в 2,5 млрд евро, хотя цифра может возрасти до 4 млрд евро.

К 7 мая Еврокомиссия примет предложения по возобновляемым и низкоуглеродным технологиям и решениям от членов Европейского альянса чистого водорода. Это одна из возможностей для греческих компаний и их партнеров по дальнейшему развитию White Dragon. Коалиция уже подала заявку на получение статуса проекта, представляющего общеевропейский интерес (IPCEI), в рамках программы проекта Hydrogen Europe.

Проект предусматривает производство водорода из солнечной энергии путем установки фотоэлектрических панелей мощностью 1,5 ГВт.

Ожидается, что система будет установлена ​​в западной Македонии, которая в настоящее время является центром бурого угля в Греции. Страна намерена отказаться от использования угля к 2025 году.

Напомним, что проект White Dragon основан на технологии "зеленого водорода". Топливо получается из воды с использованием электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников. При этом этот водород предполагается прокачивать по газопроводам. Проект предназначен для центрального отопления, экспорта по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) и заправки автобусов, а также грузовых автомобилей.