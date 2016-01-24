Греция и Иран подписали соглашение о поставках нефти

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Греческая нефтяная компания Hellenic Petroleum и иранская государственная нефтяная компания NIOC по итогам прошедших в пятницу в Афинах переговоров подписали долгосрочное рамочное соглашение о поставках иранской нефти, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Соглашение включает в себя сотрудничество в области поставок нефти, с немедленным началом поставок, и урегулирование нерешенных финансовых вопросов, которые возникли в результате международных санкций, введенных в 2011 году", — сообщила греческая компания.

Руководство Hellenic Petroleum выразило удовлетворение заключением соглашения, которое, по мнению компании, в интересах обеих сторон.

Иран был одним из главных поставщиков нефти в Грецию — в 2011 году Греция закупала в Иране ежедневно по 100 тысяч баррелей нефти, треть импорта. В 2012 году в связи с введением санкций Афины вынуждены были отказаться от закупки иранской нефти.

Несколько месяцев назад начались консультации по погашению долга греческой нефтяной компании, связанных с закупками сырой нефти в Иране в период между декабрем 2011 года и мартом 2012 года по долгосрочному контракту с NIOC.

Hellenic Petroleum не смогла погасить свои долги до июня 2012 года через международную банковскую систему, поскольку после введения международных санкций не принимались платежи в пользу иранских банков и государственных компаний.

После того, как 30 июня 2012 года были введены санкции со стороны ЕС, прекратился прием сырой нефти из Ирана или были остановлены платежи в адрес NIOC.

Сумма долга официально не сообщается. По данным двух разных источников РИА Новости в энергетическом секторе, долг составляет от 400 миллионов евро до 800 миллионов евро.