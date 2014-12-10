Греция, Болгария и Румыния намерены построить общий газопровод

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В свете отмены строительства "Южного потока" Греция, Болгария и Румыния выступают за строительство газопровода, соединяющего эти страны. Об этом намерении говорится в совместном заявлении, принятом главами греческого, болгарского и румынского министерств энергетики в кулуарах встречи с их коллегами из других стран ЕС, состоявшейся в Брюсселе.

В документе также отмечается, что важно улучшить соединение с европейской газопроводной сетью, передает DW со ссылкой на агентство dpa.

Греция, Болгария и Румыния призвали Еврокомиссию "поддержать их инициативу более тесного регионального сотрудничества и оказать содействие, необходимое для эффективности реализации проектов". При этом страны упомянули "финансовые инструменты" ЕС.

Еврокомиссар по вопросам энергетического союза Марош Шевкович одобрил инициативу трех стран и заявил, что Еврокомиссия готова рассмотреть возможность ее финансовой поддержки. В отношении отказа Москвы от проекта "Южный поток" Шевкович заявил, что "рад видеть, что это заявление уже дало импульс для различных идей и предложений".