​Министр энергетики Греции посетит Азербайджан на следующей неделе

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Министр производственной реформы, охраны окружающей среды и энергетики Греции Панайотис Лафазанис посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Греции в Азербайджане, визит министра состоится 12 февраля.

Сообщается, что основной целью визита министра станет участие на встрече по "Южному газовому коридору".

Отметим, что первое заседание Консультативного совета "Южного газового коридора" состоится в феврале 2015 года в Баку. На встрече прозвучат конкретные рекомендации по реализации проекта.