 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Министр энергетики Греции посетит Азербайджан на следующей неделе

    Основной целью визита министра станет участие на встрече по Южному газовому коридору

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Министр производственной реформы, охраны окружающей среды и энергетики Греции Панайотис Лафазанис посетит Азербайджан.

    Как сообщили Report в посольстве Греции в Азербайджане, визит министра состоится 12 февраля.

    Сообщается, что основной целью визита министра станет участие на встрече по "Южному газовому коридору".

    Отметим, что первое заседание Консультативного совета "Южного газового коридора" состоится в феврале 2015 года в Баку. На встрече прозвучат конкретные рекомендации по реализации проекта. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi