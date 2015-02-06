​Министр энергетики Греции посетит Азербайджан на следующей неделе

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Министр производственной реформы, охраны окружающей среды и энергетики Греции Панайотис Лафазанис посетит Азербайджан.
Как сообщили Report в посольстве Греции в Азербайджане, визит министра состоится 12 февраля.
Сообщается, что основной целью визита министра станет участие на встрече по "Южному газовому коридору".
Отметим, что первое заседание Консультативного совета "Южного газового коридора" состоится в феврале 2015 года в Баку. На встрече прозвучат конкретные рекомендации по реализации проекта.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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