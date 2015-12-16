​Греческие СМИ: Туркменистан может присоединиться к TANAP и TAP

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Туркменистан может присоединиться к проектам Трансадриатического трубопровода (TAP) и Трансанатолийского трубопровода (TANAP).
Как сообщает Report со ссылкой на греческий сайт liveral.gr, это возможно в случае обеспечения энергетической безопасности стран региона.
По информации сайта, конфликт, возникший между Россией и Турцией из-за сбитого Су-24, увеличит значение региона Южного Кавказа.
Сайт также отмечает благоприятную ситуацию для реализации поддерживаемых Западом проектов TAP и TANAP и ставит под сомнение реализацию "Турецкого потока": "Безусловно, Азербайджан играет важную роль на Кавказе. Азербайджан находится в хороших отношениях как с Турцией, так и с Россией. Россия также является посредником в урегулировании нагорно-карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией".
Сайт пишет, что повышение активности Азербайджана в будущем может быть негативно расценено Россией.
Tural İbadlıАвтор новости
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