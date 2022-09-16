Госминистр нефти Пакистана выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с Государственным министром нефти Министерства энергетики Исламской Республики Пакистан Мусадиком Масудом Маликом.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с Государственным министром нефти Министерства энергетики Исламской Республики Пакистан Мусадиком Масудом Маликом.

Как передает Report со ссылкой на службу по связям с общественностью и коммуникациям SOCAR, в начале встречи Мусадик Масуд Малик еще раз выразил поддержку государством Пакистан территориальной целостности и суверенитету Азербайджанской Республики, и выразил соболезнования семьям наших шехидов, погибших при предотвращении широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении.

В ходе беседы было подчеркнуто, что азербайджано-пакистанские отношения успешно развиваются в различных сферах, а также перспективы взаимного сотрудничества в нефтегазовой сфере, особенно торговля нефтепродуктами, поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Были обсуждены долгосрочные стратегические инициативы SOCAR, министр был проинформирован о региональных и глобальных энергетических проектах, а также инвестициях, осуществляемых в зарубежных странах.

В связи с этим были рассмотрены потенциальные возможности сотрудничества с пакистанскими компаниями.