Госнефтекомпания Азербайджана увеличил доходы от АЧГ более чем на 16%

В январе-июле этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) заработал 2 903,2 млн долларов США от разработки блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

В январе-июле этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) заработал 2 903,2 млн долларов США от разработки блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в Фонде.

По данным, это на 418,2 млн долларов США или на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала эксплуатации месторождения АЧГ в 2001 году общий объем доходов от месторождения составил 152 308 млн долларов США.

Отметим, что за 6 месяцев 2020 года объем доходов ГНФАР от АЧГ составил 2 206 млн долларов США.

АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).