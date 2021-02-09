Госнефтекомпании могут потерять $400 млрд из-за энергетического перехода

BP, Total и Royal Dutch Shell, уже снизили свои долгосрочные оценки цен, которые теперь находятся в диапазоне 50–60 долларов/баррель

Национальные нефтяные компании (ННК) рискуют впустую потратить 400 млрд долларов США на дорогостоящие нефтегазовые проекты в течение следующего десятилетия. Они могут потерпеть неудачу и спровоцировать экономический кризис в ряде нефтедобывающих государств.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет неправительственной организации.

В документе под названием Risky Bet Институт управления природными ресурсами (NRGI) указал, что ННК могут инвестировать 1,9 трлн долларов США в течение следующих десяти лет. По мнению аналитиков NRGI, пятая часть этих инвестиций будет потрачена впустую, если цена на нефть упадет до 40 долларов США за баррель и ниже.

Крупные нефтяные компании, такие как BP, Total и Royal Dutch Shell, уже снизили свои долгосрочные оценки цен, которые теперь находятся в диапазоне 50–60 долларов США за баррель. При этом некоторые аналитики видят еще более низкие уровни в зависимости от сценария реализации энергетического перехода.

В результате неравенство может усугубиться, поскольку средства, которые можно было бы потратить на здравоохранение, образование или диверсификацию экономики, могут вызвать экономический кризис. Многие из этих ННК находятся в странах, где 280 млн человек живут за чертой бедности.

«Расходы государственных нефтяных компаний — это рискованная игра, — сказал Дэвид Мэнли, старший экономический аналитик NRGI и соавтор отчета. — Они могут окупиться или спровоцировать экономический кризис… в развивающихся странах, а также потребовать финансовой помощи в будущем. Это дорого обойдется обществу».

Производители на Ближнем Востоке, такие как Саудовская Аравия, пострадают в меньшей степени, поскольку их уровень безубыточности будет намного ниже. Но у африканских и латиноамериканских стран будут большие проблемы, говорится в отчете.

Тяжелое долговое бремя уже стало проблемой для мексиканской Pemex, а также для ангольской Sonangol. Проблема усугубляется давно устоявшимися экспансионистскими взглядами многих ННК, а также отсутствием прозрачности в их деятельности. Как отмечается в документе, в среднем только один из каждых четырех долларов дохода возвращается в государственную казну.

По мнению NRGI, около половины инвестиций нигерийской NNPC в предстоящие нефтяные проекты могут обернуться убытками, если глобальный энергетический переход будет происходить быстро.

Кроме того, следует подвергнуть тщательному анализу [отраслевые] инвестиционные проекты в ННК таких странах, как Алжир, Китай, Россия, Индия, Мозамбик, Венесуэла, Колумбия и Суринам, отмечается в отчете NRGI.