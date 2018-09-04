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    Госнефтефонд заработал в этом году 6,6 млрд долларов на АЧГ

    Баку. 4 сентября. REPORTAZ/ В январе-августе этого года в Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) поступило 6,656 млрд долларов от продажи прибыльной нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и конденсата с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенных в азербайджанском секторе Каспия.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНФАР.

    По информации, с 2001 года по 1 сентября 2018 года ГНФАР заработал на продажах прибыльной нефти с блока месторождений АЧГ в общей сложности 135,142 млрд долларов.

    В январе-августе этого года от продажи конденсата с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в фонд поступило 115 млн долларов.

    Доходы ГНФАР от продажи прибыльного газа с "Шахдениз" с 2007 года составили 2,506 млрд долларов.

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