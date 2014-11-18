Госнефтефонд: Surakhany Oil - самый успешный PSA контракт Азербайджана на суше

Баку. 18 ноября. REPORT. AZ/Среди операционных компаний, работающих в Азербайджане, на сегодняшний день самойуспешной оказалась Surakhani Operating Company (оператор NOVATIS Oil).

Согласно официальным данным, на контрактной площади “Сураханы” по состоянию на 1 января 2014 года было добыто 573 тыс. тонн нефти. Хотя, по контрактным обязательствам Подрядчик в 2014 году должен был выйти лишь на уровень 257 тыс. тонн.

По этому показателю с Surakhani Operating Company не могут соревноваться ни одна операционная компания, которая даже работает на море, в том числе BP-Azerbaijan (с 2009 года она всегда отставала от плановых показателей по добыче).

По состоянию на 1 октября 2014 года в Государственный Нефтяной Фонд АР (ГНФАР) в рамках освоения сухопутного месторождения “Сураханы” поступило $74 млн 400 тыс.

Как сообщили Caspianbarrel.org в ГНФАР, “до сих пор ни одна оншорная операционная компания не принесла государствустолько прибыли”.

Отметим, что в контракт по проекту “Сураханы” был подписан 16 августа 2005 года в Баку между SOCAR (25%) и иностраннойкомпанией NOVATIS Oil (бывшее название Rafi Oil)(ОЭА – 75%). Это был 26-й по счету PSA контракт Госнефтекомпании Азербайджана, подписанный в сентябре 1994 года.

Общая площадь контрактного блока, расположенного в 14 км к северо-востоку от Баку – 13 кв км. Разработка Сураханской группы месторождении, ведется с 1904 года, и с тех пор до середины 2005 года было добыто 114, 597 млн тонн нефти и свыше 10 млрд кубометров газа. Пик нефтедобычи на месторождении наблюдался в 1931 году, когда было получено 4,189 млн тонн нефти.

Геологи SOCAR тогда считали, что остаточные извлекаемые запасы контрактной площади составляют 6,822 млн тонн.

После этого только один раз – в 2011 году SOCAR на своем сайте сообщил, что объемы добытой нефти на контрактной площади достигли 115,5 млн тонн. То есть за 5,5 лет в рамках PSA контракта было добыто 1 млн. тонн нефти. Согласно условиям контракта, оператор проекта обязуется увеличить в течение двух лет суточную добычу нефти на контрактном блоке в 1,5 раза. В контракте, который депутаты парламента обсуждали и утверждали, было предусмотрено, что Подрядчик обязуется увеличить добычу до 257 тыс. тонн к 2014 году.

Если исходить из этих данных (по итогам 2005 года на месторождении было добыто 130 тыс. тонн нефти), то уже в 2007 году с месторождения “Сураханы” компания NOVATIS Oil должна была добыть около 200 тыс. тонн нефти, чтобы выполнить контрактные обязательства. Однако, как видно за 5 лет программа по добыче былa перевыполнена подрядчиком.