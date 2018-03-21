Госдеп выступил против строительства "Северного потока 2"

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Американские власти выступают против энергетического проекта "Северный поток — 2".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, "Северный проект — 2" подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы.

"Мы, как правительство США, выступаем против "Северного потока — 2". Мы считаем, что проект подорвет в целом энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина", — подчеркнула Науэрт в ходе брифинга для журналистов.

Представитель дипломатического ведомства также заявила, что США могут ввести санкции против компаний, работающих над строительством газопровода.

"В Госдепе потратили очень много времени на переговоры с партнерами и союзниками за океаном, чтобы объяснить им последствия CAATSA. Компании, ведущие свою деятельность в российском энергетическом трубопроводном секторе могут попасть под ограничительные меры", — отметила Науэрт.