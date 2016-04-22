​Госагентство по альтернативным источникам энергии Азербайджана подпишет договор с USAID

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ) ведет переговоры с Агентством США по международному развитию (USAID). В скором времени организации подпишут договор о сотрудничестве.

Как передает Report, об этом сообщил глава ГААВИЭ Аким Бадалов в своем выступлении на проходящей сегодня в Баку конференции "Энергия, возобновляемые источники и устойчивость".

А.Бадалов также подробно проинформировал участников конференции о проводимых в Азербайджане работах в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Отметим, что спонсором мероприятия выступают посольство США в Азербайджане, BP, AGT, SOCAR, Pasha Bank, PWC Azerbaijan и отель Fairmont Baku. Организаторами конференции являются Ассоциация азербайджанских выпускников американских вузов (AAAA), Университет АДА и Американская торговая палата (AmCham).

На мероприятии также выступили руководитель AmCham Натаван Мамедова и ректор Университета АДА Хафиз Пашаев.

Председатель правления Pasha Bank Талех Кязимов в своем выступлении подчеркнул заинтересованность банка в развитии отрасли альтернативной энергетики Азербайджана: "В настоящее время 92% бизнеса Pasha Bank связано с ненефтяным сектором. Мы готовы поддерживать ненефтяной сектор страны. В частности, мы заинтересованы в развитии инновационных отраслей".