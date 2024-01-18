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Госагентство: Азербайджан будет экспортировать 5 гигаватт "зеленой" энергии к 2030 году

Госагентство: Азербайджан будет экспортировать 5 гигаватт "зеленой" энергии к 2030 году В Азербайджане к 2030 году будут реализованы проекты по возобновляемой энергетике мощностью 7 гигаватт, 5 гигаватт из которых планируется экспортировать.
Энергетика
18 января 2024 г. 18:59
Госагентство: Азербайджан будет экспортировать 5 гигаватт зеленой энергии к 2030 году

В Азербайджане к 2030 году будут реализованы проекты по возобновляемой энергетике мощностью 7 гигаватт, 5 гигаватт из которых планируется экспортировать.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по возобновляемым источникам энергии, об этом директор агентства Джавид Абдуллаев заявил на онлайн-сессии "Возможности сектора возобновляемых источников энергии Азербайджана".

Абдуллаев отметил, что развитие возобновляемой энергетики является одним из основных приоритетов для Азербайджана. Он также рассказал о потенциале "зеленой" энергии и реализуемых в стране проектах, проинформировал о возможностях и маршрутах экспорта "зеленой" энергии.

Глава агентства подчеркнул наличие благоприятного инвестиционного климата в Азербайджане и пригласил малазийские компании к участию в реализации будущих проектов.

Отметим, онлайн-сессия "Возможности сектора возобновляемых источников энергии Азербайджана" была организована совместно Министерством энергетического перехода и коммунального хозяйства Малайзии и посольством этой страны в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке AREA: “Azərbaycan 2030-cu ilə qədər 5 qiqavat “yaşıl enerji”ni ixraca yönəldəcək”

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