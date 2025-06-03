Гордон Биррелл: Компрессионная установка "Шахдениз" позволит поддерживать выбросы на очень низком уровне

Компрессионная установка "Шахдениз" будет состоять из четырех основных компрессоров.
Как передает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент компании ВР по добыче и операциям Гордон Биррелл в ходе пресс-конференции компании в рамках 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.
"Это новая платформа, которая будет построена здесь, в Азербайджане, на строительных площадках возле Баку. Она будет состоять из четырех основных компрессоров. Цель этой платформы - позволить нам добывать запасы с низким давлением, то есть такие запасы, которые в противном случае не были бы извлечены. Это действительно очень важный проект для нас. Кроме того, платформа будет электрифицирована, что означает: все питание поступает с берега, а электроэнергия используется на шельфе, что позволяет поддерживать выбросы на очень низком уровне", - сказал он.
Сегодня в рамках Бакинской энергетической недели было подписано окончательное инвестиционное решение по проекту "Шахдениз Компрессия", который станет следующим этапом разработки газового месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Проект стоимостью 2,9 млрд долларов США является продолжением двух предыдущих этапов разработки месторождения. Цель проекта – обеспечить добычу низконапорных газовых запасов месторождения, сделав их доступными, и таким образом достичь максимального коэффициента газоотдачи. Ожидается, что проект позволит добыть и экспортировать дополнительно около 50 млрд кубометров газа и почти 25 млн баррелей конденсата с месторождения.