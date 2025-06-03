Гордон Биррелл: Компрессионная установка "Шахдениз" позволит поддерживать выбросы на очень низком уровне

Компрессионная установка "Шахдениз" будет состоять из четырех основных компрессоров.

Компрессионная установка "Шахдениз" будет состоять из четырех основных компрессоров.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент компании ВР по добыче и операциям Гордон Биррелл в ходе пресс-конференции компании в рамках 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

"Это новая платформа, которая будет построена здесь, в Азербайджане, на строительных площадках возле Баку. Она будет состоять из четырех основных компрессоров. Цель этой платформы - позволить нам добывать запасы с низким давлением, то есть такие запасы, которые в противном случае не были бы извлечены. Это действительно очень важный проект для нас. Кроме того, платформа будет электрифицирована, что означает: все питание поступает с берега, а электроэнергия используется на шельфе, что позволяет поддерживать выбросы на очень низком уровне", - сказал он.

Сегодня в рамках Бакинской энергетической недели было подписано окончательное инвестиционное решение по проекту "Шахдениз Компрессия", который станет следующим этапом разработки газового месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Проект стоимостью 2,9 млрд долларов США является продолжением двух предыдущих этапов разработки месторождения. Цель проекта – обеспечить добычу низконапорных газовых запасов месторождения, сделав их доступными, и таким образом достичь максимального коэффициента газоотдачи. Ожидается, что проект позволит добыть и экспортировать дополнительно около 50 млрд кубометров газа и почти 25 млн баррелей конденсата с месторождения.