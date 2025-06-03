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Гордон Биррелл: Компрессионная установка "Шахдениз" позволит поддерживать выбросы на очень низком уровне

Гордон Биррелл: Компрессионная установка "Шахдениз" позволит поддерживать выбросы на очень низком уровне Компрессионная установка "Шахдениз" будет состоять из четырех основных компрессоров.
Энергетика
3 июня 2025 г. 12:46
Гордон Биррелл: Компрессионная установка Шахдениз позволит поддерживать выбросы на очень низком уровне

Компрессионная установка "Шахдениз" будет состоять из четырех основных компрессоров.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент компании ВР по добыче и операциям Гордон Биррелл в ходе пресс-конференции компании в рамках 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

"Это новая платформа, которая будет построена здесь, в Азербайджане, на строительных площадках возле Баку. Она будет состоять из четырех основных компрессоров. Цель этой платформы - позволить нам добывать запасы с низким давлением, то есть такие запасы, которые в противном случае не были бы извлечены. Это действительно очень важный проект для нас. Кроме того, платформа будет электрифицирована, что означает: все питание поступает с берега, а электроэнергия используется на шельфе, что позволяет поддерживать выбросы на очень низком уровне", - сказал он.

Сегодня в рамках Бакинской энергетической недели было подписано окончательное инвестиционное решение по проекту "Шахдениз Компрессия", который станет следующим этапом разработки газового месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Проект стоимостью 2,9 млрд долларов США является продолжением двух предыдущих этапов разработки месторождения. Цель проекта – обеспечить добычу низконапорных газовых запасов месторождения, сделав их доступными, и таким образом достичь максимального коэффициента газоотдачи. Ожидается, что проект позволит добыть и экспортировать дополнительно около 50 млрд кубометров газа и почти 25 млн баррелей конденсата с месторождения.

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Версия на азербайджанском языке Qordon Birrell: "Şahdəniz Kompressiya" qurğusu emissiyaları çox aşağı səviyyədə saxlamağa imkan verəcək”
Версия на английском языке Gordon Birrell: Shah Deniz compression unit to keep emissions very low

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