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Гордон Биррел: Компания BP ожидает обнаружения дополнительных запасов газа в Азербайджане

Гордон Биррел: Компания BP ожидает обнаружения дополнительных запасов газа в Азербайджане Компания BP ждет открытия новых значительных запасов газа в Азербайджане.
Энергетика
1 июня 2023 г. 12:58
Гордон Биррел: Компания BP ожидает обнаружения дополнительных запасов газа в Азербайджане

Компания BP ожидает обнаружения дополнительных значительных запасов газа в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррел во время выступления в первый день Бакинского энергетического форума, который начал свою работу сегодня.

По его словам, в настоящее время проводится оценка запасов газа в глубоких пластах на блоке нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия.

Биррел добавил, что изучаются возможности увеличения добычи газа с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", и в настоящее время здесь бурится новая разведочная скважина: “В результате этих работ будут обнаружены большие запасы газа. В результате мы надеемся, что объемы газа, транспортируемого в Европу, увеличатся”.

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Версия на английском языке Gordon Birrell: bp expects discovery of new gas reserves in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Qordon Birrel: "BP Azərbaycanda yeni əhəmiyyətli qaz ehtiyatlarının aşkar olunmasını gözləyir"

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