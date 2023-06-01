Гордон Биррел: Компания BP ожидает обнаружения дополнительных запасов газа в Азербайджане

Компания BP ждет открытия новых значительных запасов газа в Азербайджане.

Компания BP ожидает обнаружения дополнительных значительных запасов газа в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррел во время выступления в первый день Бакинского энергетического форума, который начал свою работу сегодня.

По его словам, в настоящее время проводится оценка запасов газа в глубоких пластах на блоке нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия.

Биррел добавил, что изучаются возможности увеличения добычи газа с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", и в настоящее время здесь бурится новая разведочная скважина: “В результате этих работ будут обнаружены большие запасы газа. В результате мы надеемся, что объемы газа, транспортируемого в Европу, увеличатся”.