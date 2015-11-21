Goldman Sachs: Зимой стоимость нефти может упасть до 20 долларов

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Цены на нефть могут упасть до 20 долларов США за баррель уже этой зимой из-за низкого спроса на печное топливо.

Как сообщает Report, подобный прогноз дали аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs.

"Есть риск того, что идущая перебалансировка рынка окажется слишком медленной, о чем говорит продолжающийся рост запасов", - сообщил банк в записке клиентам.

Основной риск для котировок связан с развитием погодного феномена "Эль-Ниньо", который, по прогнозам метеорологов, будет одним из сильнейших за последние 50 лет. В результате зима в США и Европе будет аномально теплой, а спрос на печное топливо, соответственно, снизится. "Если этот риск материализуется, он станет триггером для новой коррекции на физическом рынке, которая толкнет котировки до уровня себестоимости, который мы оцениваем в 20 долларов за баррель", - пишет Goldman.

Однако аналитики считают, что после резкого обвала цены, скорее всего, возобновят рост - по крайней мере, об этом свидетельствует статистика подобных движений, которые наблюдались в 1986-м, 1988-м и 1998-м гг.

Неделей ранее снизила официальную цену продажи на конец года cаудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco - американские потребители будут покупать легкий сорт Arab Light с премией в 1,6 доллара к бенчмарку (против 2,05 доллара в ноябре), а тяжелую марку Arab Heavy - c дисконтом в 2,2 доллара (против 1,75 доллара в ноябре).

Аналитики отмечают, что в настоящее время мировой нефтяной рынок находится в условии избыточной добычи.

По сути эта нефть добывается "на склад", в результате чего хранилища переполнены - в странах ОЭСР коммерческие запасы сырья достигли исторического рекорда в 2,942 млрд. баррелей, а вместе со стратегическими госрезервами - 4,525 млрд. баррелей. Коммерческие запасы в США на минувшей неделе снова выросли - на 0,25 млн. баррелей.