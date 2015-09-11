​Goldman Sachs: Предложение нефти на рынке увеличится, а цены упадут до 20 долларов/баррель

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует рост предложения нефти на мировом рынке и в 2016 году и не исключает падение цен до 20 долларов/баррель.

Как сообщает Report, в качестве причины указывается повышение объемов нефтедобычи в странах ОПЕК. Аналитики банка отмечают, что нефтяной рынок столкнулся с большим избытком предложения, чем прогнозировалось.

Напомним, что согласно прогнозам банка, сделанным в мае этого года, в 2016 году цены на нефть марки WTI (техасская нефть) установятся на уровне 57 долларов/баррель, марки Brent - 62 долларов/баррель. Сегодня банк снизил прогноз по WTI до 45 долларов/баррель, Brent - 49,5 долларов/баррель.