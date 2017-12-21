Goldman Sachs: ОПЕК и Россия выйду из пакта во второй половине 2018 года

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Признаки ребалансировки нефтяного рынка и снижение уровня предложения к середине 2018 года, будут способствовать постепенному выходу из соглашения о сокращении добычи и увеличению производства сырья в ОПЕК и России. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в опубликованном во вторник отчете банка Goldman Sachs.

Вопреки прогнозируемому росту нефтедобычи в США и странах вне картеля в 2018 году, инвестиционный банк ожидает, что объем запасов будет оставаться ниже сезонных уровней и снизится во второй половине 2018 года.

Банк сохранил прогноз цен на нефть сорта Brent в 2018 году на уровне 62 доллара за баррель.