ГНФАР за 11 месяцев получил доход на сумму $5,7 млрд от разработки АЧГ

15:40

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в январе-ноябре текущего года получил доход в размере 5 млрд 725,4 млн долларов США от разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в фонде.

Доходы ГНФАР от разработки АЧГ за 11 месяцев 2024 года сократились на 628,4 млн долларов США или на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

АЧГ является крупнейшим нефтяным месторождением Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое участие сторон в проекте выглядит следующим образом: BP plc - 30,37%, Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) – 31,655%, MOL - 9,57%, ExxonMobil - 6,79%, ONGC Videsh - 2,925%, Inpex Corp. - 9,31% и ITOCHU Oil - 3,65%, TPAO - 5,73%.