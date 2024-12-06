О нас

ГНФАР за 11 месяцев получил доход на сумму $5,7 млрд от разработки АЧГ

ГНФАР за 11 месяцев получил доход на сумму $5,7 млрд от разработки АЧГ 15:40
Энергетика
6 декабря 2024 г. 15:57
ГНФАР за 11 месяцев получил доход на сумму $5,7 млрд от разработки АЧГ

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в январе-ноябре текущего года получил доход в размере 5 млрд 725,4 млн долларов США от разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в фонде.

Доходы ГНФАР от разработки АЧГ за 11 месяцев 2024 года сократились на 628,4 млн долларов США или на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

АЧГ является крупнейшим нефтяным месторождением Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое участие сторон в проекте выглядит следующим образом: BP plc - 30,37%, Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) – 31,655%, MOL - 9,57%, ExxonMobil - 6,79%, ONGC Videsh - 2,925%, Inpex Corp. - 9,31% и ITOCHU Oil - 3,65%, TPAO - 5,73%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il ARDNF AÇG-nin işlənməsindən 5,5 milyard dollardan çox gəlir əldə edib

Самое читаемое

В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
30 ноября 2024 г. 13:56
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
1 декабря 2024 г. 05:24
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
Прогноз погоды на первый день декабря
Прогноз погоды на первый день декабря
30 ноября 2024 г. 12:10
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
1 декабря 2024 г. 11:59
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
29 ноября 2024 г. 19:13
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
2 декабря 2024 г. 12:56
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37
В Азербайджане наблюдаются осадки
В Азербайджане наблюдаются осадки
2 декабря 2024 г. 10:37
Футболист Карабаха на неделю покинет команду
Футболист "Карабаха" на неделю покинет команду
3 декабря 2024 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi