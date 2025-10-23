ГНФАР увеличил доходы от разработки "Шахдениз" более чем на 12%

За январь–сентябрь 2025 года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил $410,027 млн (697 млн манатов) дохода от разработки месторождения "Шахдениз".

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, это на 12,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда доход составил $364,465 млн.

Месторождение "Шахдениз" было открыто в 1999 году, а соглашение о разделе продукции подписано 4 июня 1996 года. В 2013 году срок соглашения продлен до 2046 года.