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ГНФАР увеличил доходы от АЧГ на 31%

ГНФАР увеличил доходы от АЧГ на 31% В январе-августе этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) заработал 3 488,5 млн долларов США от разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).
Энергетика
6 сентября 2021 г. 15:24
ГНФАР увеличил доходы от АЧГ на 31%

В январе-августе этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) заработал 3 488,5 млн долларов США от разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Как сообщили Report в фонде, это на 813,5 млн долларов США или на 31,3 % больше, чем в январе-августе 2020 года.

С начала разработки АЧГ в 2001 году общий объем доходов от месторождения составил 152,893 млн долларов.

За 8 месяцев 2020 года объем доходов ГНФАР от АЧГ составил 2 657 млн долларов.

АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).

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Версия на азербайджанском языке ARDNF AÇG-dən gəlirlərini 31%-dən çox artırıb

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