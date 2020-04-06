​ГНФАР: Процессы в мировой экономике влияют на портфель фонда

Процессы в мировой экономике, а также на международных финансовых рынках влияют также на поступления и инвестиционный портфель Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

Как передает Report, об этом говорится в информации ГНФАР.

По информации, сегодня более 80% инвестиционного портфеля ГНФАР состоит из ценных бумаг со стабильной доходностью и золота, характеризующихся высокой ликвидностью и меньшей волатильностью цен: “Как известно, эти активы считаются более надежными инструментами в периоды кризиса”.

Фонд отмечает, что международные финансовые рынки являются зеркалом мировой экономики: “Если сегодня во всем мире люди потребляют меньше продуктов и услуг, компании используют меньше своих производственных возможностей, это означает, что их доходы снижаются, и в конечном итоге это влияет на цену их котируемых на бирже акций. Эти акции, можно сказать, являются составной частью портфелей институциональных инвесторов”.

В инвестиционном портфеле ГНФАР, как и других суверенных фондов, эти колебания будут отражены как ущерб от краткосрочной волатильности цен, а информация будет доводиться до общественности в соответствии с политикой Фонда.