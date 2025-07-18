ГНФАР приобретет 49% активов Enfinity в Италии

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) приобретет 49%-ную долю в активах американской компании Enfinity Global Inc. с целью расширения своих инвестиций в сфере солнечной энергетики в Италии.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) приобретет 49%-ную долю в активах американской компании Enfinity Global Inc. с целью расширения своих инвестиций в сфере солнечной энергетики в Италии.

Как сообщает Report, согласно сделке, ГНФАР получит 49% портфеля мощностью 402 мегаватта, принадлежащего Enfinity. Этот портфель включает 14 солнечных электростанций (как действующих, так и строящихся), расположенных в регионах Лацио и Эмилия-Романья в Италии.

Проекты обеспечены долгосрочными договорами купли-продажи энергии. Компания Enfinity сохранит контрольный пакет.

"Эта инвестиция позволит финансировать развитие новых проектов в Италии, - заявил генеральный директор Enfinity Карлос Доменеч на мероприятии, посвященном этой сделке. - На рынке возобновляемой энергии все еще есть большой потенциал развития".

В настоящее время ГНФАР имеет инвестиционный портфель в размере 60 млрд долларов США, включающий инфраструктуру, недвижимость, акции и другие активы.

"Это первый шаг к расширению нашего присутствия в сфере возобновляемой энергетики в Италии и в Европе", - подчеркнул исполнительный директор ГНФАР Исрафил Мамедов.