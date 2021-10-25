О нас
Report Georgia
Аудио новости

ГНФАР назвал доходы по месторождениям АЧГ и "Шахдениз"

ГНФАР назвал доходы по месторождениям АЧГ и "Шахдениз" Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) обнародовал доходы с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Энергетика
25 октября 2021 г. 16:13
ГНФАР назвал доходы по месторождениям АЧГ и Шахдениз

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) обнародовал доходы с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, в январе-сентябре 2021 года доходы с месторождения АЧГ составили 3 млрд 966,8 млн долларов США.

С начала деятельности АЧГ (2001 год) по сегодняшний день доходы составили 153 млрд 372 млн долларов.

За отчетный период выручка от реализации газа и конденсата с месторождения "Шахдениз" составила 329,131 млн долларов.

За весь период деятельности на "Шахдениз" общие доходы от продажи газа и конденсата достигли 3 млрд 996 млн долларов США.

Напомним, что АЧГ – крупнейшее нефтяное месторождение Азербайджана. Первый контракт по блоку месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение о распределении добычи, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).

Отметим, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani Oil Fund announces revenue from two major offshore deposits
Версия на азербайджанском языке Dövlət Neft Fondu AÇG və “Şahdəniz” yataqları üzrə gəlirlərini açıqlayıb

Другие новости из категории

В Европу по TAP будут транспортироваться водород и биометан
В Европу по TAP будут транспортироваться водород и биометан
25 октября 2021 г. 14:58
Поставки газа по TAP помогут Италии в период серьезной нехватки газа в Европе
Поставки газа по TAP помогут Италии в период серьезной нехватки газа в Европе
25 октября 2021 г. 14:49
Посол Бельгии: Южный газовый коридор повлияет на рынок газа и его цены
Посол Бельгии: Южный газовый коридор повлияет на рынок газа и его цены
25 октября 2021 г. 13:29
Украина изучит с Азербайджаном возможности усиления Евро-азиатского энергокоридора
Украина изучит с Азербайджаном возможности усиления Евро-азиатского энергокоридора
25 октября 2021 г. 12:42
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию сократился на 44%
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию сократился на 44%
25 октября 2021 г. 12:39
Цены на газ в Европе снова взлетели
Цены на газ в Европе снова взлетели
25 октября 2021 г. 12:10
Цены на нефть выросли на снижении ее запасов
Цены на нефть выросли на снижении ее запасов
25 октября 2021 г. 09:28
Европу ждет внутренняя борьба за газ
Европу ждет внутренняя борьба за газ
25 октября 2021 г. 07:06
Парвиз Шахбазов принял участие в церемонии инаугурации инициативы Зеленая Саудовская Аравия
ФотоПарвиз Шахбазов принял участие в церемонии инаугурации инициативы "Зеленая Саудовская Аравия"
24 октября 2021 г. 16:46
Азербайджанская нефть подорожала
Азербайджанская нефть подорожала
23 октября 2021 г. 09:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi