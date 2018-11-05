ГНФАР изучает возможности инвестирования в недвижимость в новых регионах - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Основой инвестиционной стратегии Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) по акциям являются пассивные инвестиции в фондовые индексы MSCI World, MSCI EUROPE ex UK и S&P, которые включают акции крупнейших мировых компаний.

Об этом сообщили в ГНФАР в ответ на запрос Report.

В фонде отметили, что инвестиции осуществляются в равных долях в соответствии с удельным весом каждой акции, включенной в индекс.

"Мы хотели бы отметить, что эти индексы охватывают акции в 14 иностранных валютах более 1600 крупных и средних компаний 23 развитых стран", - говорится в информации.

В ГНФАР подчеркнули, что диверсификации инвестиционного портфеля уделяется особое внимание: "Как известно, каждая инвестиция характеризуется различными рисками. Диверсификации портфеля уделяется особое внимание с целью минимизации этих рисков. Следует отметить, что основной целью инвестиционной стратегии ГНФАР является создание инвестиционного портфеля, направленного на повышение доходности с минимальными рисками.

Считаем, что в нынешних условиях ГНФАР удалось создать достаточно диверсифицированный инвестиционный портфель. Так, с 2012 года в инвестиционный портфель были добавлены такие финансовые инструменты как акции (включая частные акции), недвижимость и золото, и, согласно текущей инвестиционной политике, их удельный вес может составлять до 40% портфеля. На сегодняшний день основная цель - оценить новые инвестиционные предложения и определить потенциальные направления инвестиций".

Фонд изучает инвестиции в недвижимость на рынках Северной Америки, Европы, Азии и Тихоокеанского региона, которые имеют перспективную, прозрачную рыночную среду, привлекательны для инвестиций и обещают приемлемую доходность. Вложения в привлекательные для инвестиций недвижимые активы будут осуществляться и в будущем, добавили в фонде.