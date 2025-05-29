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Главный инженер: Лачынская электросеть обеспечит район бесперебойной электроэнергией

Главный инженер: Лачынская электросеть обеспечит район бесперебойной электроэнергией Главный инженер: Лачынская электросеть обеспечит район бесперебойной электроэнергией
Энергетика
29 мая 2025 г. 13:50
Главный инженер: Лачынская электросеть обеспечит район бесперебойной электроэнергией

Лачынская электрическая сеть обеспечит территорию района бесперебойной электроэнергией.

Об этом сказал корреспонденту Report в Лачыне главный инженер Карабахского регионального управления энергоснабжения и продаж Мубариз Зербалиев в рамках медиатура "По следам президента"

"Здесь установлены два силовых трансформатора мощностью 1600 кВА каждый, закрытые распределительные устройства на 35 кВ и 0,4 кВ, оснащенные современным оборудованием. Для электроснабжения центра от подстанции "Лачын" проложены двухцепные линии электропередачи длиной 4,8 км. Кроме того, для предотвращения перебоев в подаче электроэнергии процесс интеграции возобновляемых источников энергии в сети оснащен системой автоматического управления в Центре цифрового управления", - сказал он.

По словам Зербалиева, в то же время ведется интеграция источников зеленой энергии в сеть. "Подстанция, расположенная в центре, закрытого типа, и поскольку операции управления выполняются дистанционно, нет необходимости в постоянном персонале", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş mühəndis: Laçın elektrik şəbəkəsi rayonu fasiləsiz enerji ilə təmin edəcək

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