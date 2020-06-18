​Главы энергокомпаний Германии планируют визит в Азербайджан

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял посла Германии в Азербайджане Вольфганга Манига.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Р.Абдуллаев рассказал о ходе работ в нефтегазовой, нефтехимической промышленности Азербайджана в период нынешней глобальной пандемии, отметил важную роль сотрудничества в энергетической сфере в развитии азербайджано-германских отношений.

Говоря об экономическом сотрудничестве между Германией и Азербайджаном, Маниг подчеркнул, что SOCAR и германские энергетические компании, в частности Uniper (E.ON), наладили долгосрочное, плодотворное сотрудничество. Отметив роль германских компаний в реализации проектов SOCAR внутри страны и за рубежом, посол отметил, что руководители ряда компаний проявляют особый интерес к проекту газоперерабатывающего комплекса SOCAR. Они также выразили заинтересованность в организации делового визита в Азербайджан после окончания пандемии COVID-19.

На встрече состоялся обмен мнениями по интересующим стороны вопросам.