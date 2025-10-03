Глава TAP AG: Работы по I этапу расширения мощности TAP близятся к завершению

Трубопроводная компания TAP AG, оператор Трансадриатического газопровода (TAP), начала обязательную фазу рыночного теста 2023 года для расширения пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP).

Как сообщает Report, об этом заявил управляющий директор TAP AG Лука Скиепатти (Luca Schieppati), выступая на Итальянском энергетическом саммите.

"Сегодня (2 октября – ред.) начинается обязательная фаза рыночного теста 2023 года, в то время как необязательная фаза рыночного теста 2025 года также открыта. Эти процессы позволяют рынку запрашивать дополнительные мощности, что может открыть путь к дальнейшему расширению газопровода", – отметил он.

Скиепатти подчеркнул, что менее чем за пять лет TAP поставил в Европу более 50 млрд кубометров газа благодаря "проактивному коммерческому предложению, надежной инфраструктуре и операциям, а также стабильным поставкам газа из Каспийского моря".

"В настоящее время TAP доверяют 46 зарегистрированных пользователей, для которых мы ежедневно максимально увеличиваем доступные мощности", – добавил он.

Он также сообщил, что работы по первому этапу расширения TAP, предусматривающему увеличение пропускной способности на 1,2 млрд кубометров в год с 2026 года, близятся к завершению.

"В средне- и долгосрочной перспективе наша стратегия заключается в укреплении устойчивости и адаптивности TAP за счет повышения операционного и коммерческого качества, внедрения инноваций, разработки новых продуктов для рынка, а также поддержки энергетического перехода и долгосрочной устойчивости", - заключил глава TAP.

Как сообщалось, по результатам рыночного тестирования 2021 года были приняты обязательства по увеличению мощности газопровода к 1 января 2026 года на 1,2 млрд кубометров в год с 10 млрд кубометров в год. Из этих объемов 1 млрд кубометров с 2026 года получит Италия, еще 200 млн кубометров - Албания.

Это первый этап проекта расширения, он финансируется за счет собственных средств TAP. Бюджет проекта составляет около 132 млн евро. В рамках данного этапа на существующей компрессорной станции в Кипой будет установлен еще один компрессорный агрегат и проведена модернизация оборудования.

Трансадриатический газопровод, последний компонент Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа из Каспия в Европу, был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Газопровод протяженностью 878 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. По договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа должны достичь минимум 16 млрд кубометров в год. В рамках первого этапа расширения газопровода 1 млрд кубометров азербайджанского газа получит Италия, 200 млн кубометров - Албания.