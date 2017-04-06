Глава "SOCAR Polymer" рассказал о планах развития нефтехимической отрасли Азербайджана на конференции в Москве

© Report.az

Москва. 6 апреля. REPORT.AZ/ Делегация "SOCAR Polymer" во главе с генеральным директором Фаридом Джафаровым приняла участие на международной конференции "Нефтехимия России и СНГ" в Москве.

Как сообщает российское бюро Report, выступая на конференции гендиректор "SOCAR Polymer" Фарид Джафаров рассказал о глобальном росте нефтехимического сектора в мире и о развитии этой отрасли в Азербайджане. В частности он затронул проект SOCAR GPC стоимостью более 4 млрд долларов.

Проект предусматривает строительство крупного нефтегазохимического завода в Гарадагском районе Азербайджана, включая установку парового крекинга и блок полимеризации. Фарид Джафаров рассказал о преимуществах этого проекта, в частности о государственных гарантиях, предоставляемых азербайджанской стороной.

"SOCAR предоставляет гарантию закупки всего объема готовой продукции завода, а это около 610 тысяч тонн этилена и 130 тысяч тонн пропилена. 50% продукции будет экспортироваться в Турцию. Другими целевыми рынками являются страны Западной и Центральной Европы, Китай, Россия и Азербайджан. На данный момент SOCAR отбирает спонсоров и подрядчиков для этого проекта", - отметил Фарид Джафаров.

Проект заинтересовал других участников конференции "Нефтехимия России и СНГ", которые изъявили желание сотрудничать с "SOCAR Polymer". Об интересе к проекту было видно по очереди, выстроившейся к гендиректору "SOCAR Polymer" после его доклада. Однако Фарид Джафаров не стал пока раскрывать подробности переговоров. Журналистам он рассказал о том, что в ноябре этого года в Баку пройдёт международная конференция по нефтехимии, где будет более подробно рассказано об этом и других проектах "SOCAR Polymer".

"Привезем участников будущей конференции на наши площадки, где покажем, как реализуем проекты в условиях Азербайджана. Такие конференции очень полезны, поскольку собирают участников индустрии вместе: обсуждаем насущные проблемы, делимся информацией и опытом", - сказал гендиректор "SOCAR Polymer".

Отметим, что международная конференция "Нефтехимия России и СНГ" является одним из крупнейших ежегодных мероприятий в этой отрасли. В этом году при поддержке министерства промышленности и торговли РФ и крупнейшего нефтехимического холдинга России - "Сибур", в Москву съехались более чем 300 крупнейших компаний отрасли со всего мира. На конференции были обсуждены вопросы стратегического планирования в эпоху турбулентности, финансирования проектов нефтегазохимии, внедрения в отрасль передовых технологий.