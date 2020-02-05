Глава SOCAR: Обмен опытом - одна из наших самых успешных инициатив

Обмен опытом на сегодняшний день является одной из наших инициатив с наиболее успешными результатами. Создание возможностей для работы нашей молодежи на наших предприятиях в Турции, в том числе Petkim, привело к повышению их деловой культуры.

Как сообщает, об этом президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сказал на встрече с молодежью.

Президент SOCAR отметил, что обмен опытом продолжается, и около 30 работников НПЗ им. Гейдара Алиева работают на Petkim и STAR: "В рамках проекта модернизации мы вернем обратно наших набравших там опыт высококвалифицированных специалистов. Известно, что мы учредили компанию SOCAR DOWNSTREAM. Вернувшиеся из Турции специалисты будут приняты на работу в эту компанию, а в STAR отправят новую партию молодежи для повышения квалификации".