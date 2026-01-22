Глава SOCAR: Обмен долга на климатические проекты может помочь развивающимся странам

Одним из возможных инструментов вовлечения развивающихся стран в климатическую повестку может стать механизм обмена долга на реализацию климатических и декарбонизационных проектов (debt-to-climate swaps).

Как сообщает Report, об этом заявил президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф, выступая на панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума 2026 (WEF 2026).

По его словам, при обсуждении климатической повестки в развивающихся странах ключевым остается вопрос мотивации.

"Если смотреть масштабно, то, когда речь заходит о развивающихся странах, первый вопрос, который нам постоянно задают, звучит так: "Зачем нам это нужно?". Именно эти страны говорят: "У вас уже есть развитая инфраструктура, вы находитесь на другом этапе развития и поэтому смотрите на ситуацию иначе", - отметил Р. Наджаф.

Он подчеркнул, что для многих государств приоритетом по-прежнему остается базовый доступ к элементарной инфраструктуре.

"Они задают резонный вопрос: почему мы должны идти с вами в одном темпе в вопросах изменения климата и декарбонизации, если наши насущные потребности еще не удовлетворены? На этот вопрос необходимо дать честный и понятный ответ, поскольку без согласия этих стран, без формирования у них чувства причастности и готовности участвовать климатические проекты не смогут достичь поставленных целей", - добавил глава SOCAR.

Второй ключевой проблемой, по его словам, является финансирование климатических инициатив в странах с высоким и зачастую "токсичным" долговым бременем.

"После вопроса "Зачем нам это?" сразу возникает следующий: "Как мы собираемся это финансировать?". Частный и государственный секторы в развивающихся странах не способны взять на себя все расходы. Их основной расчет - на внешнюю поддержку в виде грантов и кредитов от международных организаций и фондов развития. Однако проблема заключается в том, что долговая нагрузка у этих стран уже крайне высока. Как действовать в такой ситуации?" - отметил он.

В качестве одного из возможных решений Р. Наджаф предложил использовать механизм обмена долга на климатические проекты.

"Речь идет о том, чтобы обязательства по обслуживанию долга автоматически направлялись на финансирование "зеленых" проектов или проектов по декарбонизации через ускоренные и упрощенные механизмы. Применение таких инструментов оперативного реагирования может стать практичным выходом из сложившейся ситуации", - заключил он.