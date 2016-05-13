 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Глава правительства Азербайджана оправится в Грузию

    В Тбилиси состоится мероприятие, посвященное юбилею энергетического коридора Восток-Запад

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ 15 мая в столице Грузии Тбилиси  состоится мероприятие, посвященное 20-летию энергетического коридора Восток-Запад. Как сообщили Report в пресс-службе министерства энергетики, Азербайджан на данном мероприятии представит премьер-министр Артур Раси-заде и министр энергетики Натиг Алиев.

    Запуск экспортного нефтепровода Баку-Супса заложил основы энергетического коридора Восток-Запад. Межправительственное соглашение о транспортировке нефти по территории Грузии было подписано между Азербайджаном и Грузией 8 марта 1996 года, тем самым был дан старт проекту нефтепровода Баку-Супса. Протяженность нефтепровода достигает 830 км, проектная мощность - 5,1 млн. тонн в год, максимальная пропускная способность - 115 тыс. баррелей в сутки.

    Официальная церемония открытия нефтепровода и терминала в Супса состоялась 17 апреля 1999 года. До сегодняшнего дня по данному маршруту транспортировано 76,3 млн. тон нефти. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi