​Глава правительства Азербайджана оправится в Грузию

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ 15 мая в столице Грузии Тбилиси состоится мероприятие, посвященное 20-летию энергетического коридора Восток-Запад. Как сообщили Report в пресс-службе министерства энергетики, Азербайджан на данном мероприятии представит премьер-министр Артур Раси-заде и министр энергетики Натиг Алиев.

Запуск экспортного нефтепровода Баку-Супса заложил основы энергетического коридора Восток-Запад. Межправительственное соглашение о транспортировке нефти по территории Грузии было подписано между Азербайджаном и Грузией 8 марта 1996 года, тем самым был дан старт проекту нефтепровода Баку-Супса. Протяженность нефтепровода достигает 830 км, проектная мощность - 5,1 млн. тонн в год, максимальная пропускная способность - 115 тыс. баррелей в сутки.

Официальная церемония открытия нефтепровода и терминала в Супса состоялась 17 апреля 1999 года. До сегодняшнего дня по данному маршруту транспортировано 76,3 млн. тон нефти.