Глава Petkim: В этом году внесем большой вклад в экономику Азербайджана и Турции

Мы верим в силу экономики Турции сильна и планируем наши инвестиции в долгосрочной перспективе.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью Xalq qəzeti гендиректор Petkim, руководитель Делового союза по переработке и нефтехимии SOCAR-Турция Анар Мамедов.

Он отметил, что в 2020 году SOCAR-Турция сможет увидеть результаты таких гигантских проектов, как TANAP и НПЗ STAR: "Мы сможем увидеть воздействие запуска НПЗ STAR, который является источником наших сырьевых потребностей, на производство в 2020 году. Считаю, что в этом году мы еще больше расширим наши производственные мощности, внесем большой вклад как в экономику Азербайджана, так и Турции".

Генеральный директор сообщил, что с 2008 года в Petkim вложены дополнительные инвестиции в размере порядка 100 млн долларов США в год, в общей сложности 1 млрд долларов США.

"Объем инвестиций крупнейшего иностранного инвестора Турции - SOCAR-Турция в ближайшее время достигнет 19,5 млрд долларов США. Инвестиционные проекты SOCAR-Турция дополняют друг друга. С этой позиции начался процесс интеграции, охватывающий все компании, для более эффективного производства.

Созданы Деловой союз по переработке и нефтехимии SOCAR-Турция, Деловой союз по газовому хозяйству SOCAR-Турция, Деловой союз по инновациям и технологиям SOCAR-Турция, Деловой союз по логистике SOCAR-Турция. Petkim, НПЗ STAR, SOCAR Depolama и SOCAR Dağıtım в Измире (Алиага) объединены под названием Деловой союз по переработке и нефтехимии SOCAR-Турция. НПЗ STAR стал самым конкретным показателем того, какие преимущества принесет нам эта интеграция. Вместо импорта сырья с нефтеперерабатывающих заводов в разных частях мира Petkim стал получать нафту прямо из НПЗ STAR по трубопроводу, сэкономив на логистических расходах. Это преимущество положительно отразилось в балансовом отчете Petkim", - сказал он.