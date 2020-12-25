Глава Petkim: У нас не было проблем с погашением кредитов

"Никаких проблем с погашением кредитов Petkim и STAR не было. И в следующем году мы своевременно осуществим платежи”

НПЗ STAR удалось сохранить сильные финансовые позиции в условиях низкой рентабельности, несмотря на неблагоприятные рыночные условия под воздействием различных факторов (COVID-19, торговые войны и т. д.).

Как сообщает Report, об этом журналистам на сегодняшней онлайн-встрече заявил генеральный директор Petкim, актива Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, глава Делового союза по переработке и нефтехимии SOCAR-Турция Анар Мамедов.

По его словам, в этом году STAR удалось выплатить 228 млн долларов США по полученным кредитам.

"Никаких проблем с погашением кредитов Petkim и STAR не было. И в следующем году мы своевременно осуществим платежи”, - сказал А.Мамедов.

Он добавил, что за привлеченный кредит на строительство нефтеперерабатывающего завода в 2021 году будет погашен 361 млн долларов США.