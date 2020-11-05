Глава Petkim: Мы достигли намеченных целей по продажам

Petkim несмотря на пандемию, достиг намеченных целей по продажам, запланированных до COVID-2019.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Petkim Анар Мамедов, комментируя финансовые результаты третьего квартала 2020 года.
По его словам, Petkim сохранил темпы работы в период коронавирусной пандемии: "Спрос на нефть и химическое сырье не снизился в отличие от спроса в других секторах. В частности, это касается спроса на изделия из термопластика, используемые во многих областях, включая производство упаковок и медицинских изделий”.
Он отметил, что за девять месяцев текущего года, несмотря снижение цен на продукцию на 25% под влиянием пандемии и глобальных условий, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль выросла на 36% и достигла 311 млн турецких лир (36,7 млн долларов США).
А.Мамедов подчеркнул, что за девять месяцев прошлого года были достигнуты довольно хорошие результаты от продаж нефтехимической продукции, которая составляет 29% от общего объема продаж: "Таким образом, мы внесли вклад в сокращение дефицита текущего счета Турции".
По его словам, Petkim продолжал обеспечивать НПЗ STAR качественным сырьем – нафтой, в результате чего STAR смог бесперебойно производить необходимую Турции нефтехимическую продукцию во время пандемии”.