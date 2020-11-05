Глава Petkim: Мы достигли намеченных целей по продажам

За девять месяцев прошлого года были достигнуты довольно хорошие результаты от продаж нефтехимической продукции

Petkim несмотря на пандемию, достиг намеченных целей по продажам, запланированных до COVID-2019.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Petkim Анар Мамедов, комментируя финансовые результаты третьего квартала 2020 года.

По его словам, Petkim сохранил темпы работы в период коронавирусной пандемии: "Спрос на нефть и химическое сырье не снизился в отличие от спроса в других секторах. В частности, это касается спроса на изделия из термопластика, используемые во многих областях, включая производство упаковок и медицинских изделий”.

Он отметил, что за девять месяцев текущего года, несмотря снижение цен на продукцию на 25% под влиянием пандемии и глобальных условий, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль выросла на 36% и достигла 311 млн турецких лир (36,7 млн долларов США).

А.Мамедов подчеркнул, что за девять месяцев прошлого года были достигнуты довольно хорошие результаты от продаж нефтехимической продукции, которая составляет 29% от общего объема продаж: "Таким образом, мы внесли вклад в сокращение дефицита текущего счета Турции".

По его словам, Petkim продолжал обеспечивать НПЗ STAR качественным сырьем – нафтой, в результате чего STAR смог бесперебойно производить необходимую Турции нефтехимическую продукцию во время пандемии”.