    Энергетика
    • 16 октября, 2025
    • 11:23
    Глава ОПЕК: Мировая энергетика пока не достигла необходимого уровня инвестиций

    Мировая энергетическая отрасль пока не достигла необходимого уровня инвестиций, который был до пандемии коронавируса.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Российской энергетической недели заявил генсек ОПЕК Хасам аль-Гайс.

    "Думаю, мы наблюдаем возрождение и рост инвестиций в промышленности, но, вероятно, мы все еще не достигли необходимого уровня. Когда я говорю необходимый, я имею в виду уровень по сравнению с тем, который был до ковида", - сказал он.

    Генсек отметил, что в этот период и после пандемии инвестиции в отрасль значительно сократились.

    Кроме того, он сообщил, что в рамках формата ОПЕК+ ведется совместная работа для поддержания стабильности энергетического рынка, потому что нефть имеет ключевое значение для мировой экономики.

    "Все, что мы видим сегодня, вращается вокруг нее - транспортная сфера, судоходство, грузоперевозки, авиация, нефтехимическая промышленность, фармацевтика, пищевая промышленность, сельское хозяйство. Даже возобновляемая зеленая энергетика, о которой все сейчас так активно говорят, зависит от нефтехимических продуктов и их производных. Следовательно, нефть должна быть стабильным товаром, без колебаний и волатильности", - подчеркнул он.

