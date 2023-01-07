Глава минэнерго Турции: Азербайджан может стать участником "Турецкого потока"

Азербайджан может стать участником газового проекта "Турецкий поток".

Азербайджан может стать участником газового проекта "Турецкий поток".

Как сообщает Report , об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, Турция закупает природный газ из 15 различных источников.

"Мы намерены стать газовым хабом в Юго-Восточной Европе. Соглашением, заключенным в Болгарии, был сделан первый шаг в этом направлении. В данном контексте Азербайджан, Россия, Иран в числе стран с наибольшими запасами природного газа. Также следует учесть источники газа на востоке Каспийского моря, Ираке и Восточном Средиземноморье. Если к этому добавить отечественный газ, у Турции будут гораздо большие запасы", - подчеркнул министр.

Ф. Донмез напомнил, что в последние месяцы были проведены технические переговоры с Болгарией.

"Три недели назад наш президент (турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) принял болгарскую делегацию в Стамбуле. На повестке дня были энергетика и природный газ. Болгария, как и мы, является страной, зависящей от внешних поставок энергоресурсов. Они были в поисках альтернативных источников", - уточнил глава минэнерго.

Он также констатировал, что Турция обладает мощной инфраструктурой.

"Мы увеличили вместимость наших хранилищ. В первую очередь речь идет о безопасности поставок для наших потребителей, переработки и транспортировки газа для внутреннего потребления.

Наши контракты с Россией в силе уже несколько лет. РФ была нашим первым поставщиком. Соглашение (с Россией - ред.) было подписано еще во время нахождения у власти покойного Озала (бывший президент Турции Тургут Озал - ред.)", - сказал Ф. Донмез.

Он добавил, что на момент прихода к власти нынешнего руководства были газифицированы лишь пять крупных городов и 50 районов.

"На сегодня мы газифицировали 81 район. Мощностей трубопровода с запада было недостаточно. Газ по "Голубому поток" (газопровод между Россией и Турцией - ред.) стал поступать из Самсуна. После этого заработал TANAP. Были введены в эксплуатацию два трубопровода в рамках проекта "Турецкий поток". Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Европы через Болгарию. Азербайджан, Россия, Иран могут быть здесь участниками", - подытожил Фатих Донмез.