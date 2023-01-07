О нас

Глава минэнерго Турции: Азербайджан может стать участником "Турецкого потока"

Глава минэнерго Турции: Азербайджан может стать участником "Турецкого потока" Азербайджан может стать участником газового проекта "Турецкий поток".
Энергетика
7 января 2023 г. 02:51
Глава минэнерго Турции: Азербайджан может стать участником Турецкого потока

Азербайджан может стать участником газового проекта "Турецкий поток".

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, Турция закупает природный газ из 15 различных источников.

"Мы намерены стать газовым хабом в Юго-Восточной Европе. Соглашением, заключенным в Болгарии, был сделан первый шаг в этом направлении. В данном контексте Азербайджан, Россия, Иран в числе стран с наибольшими запасами природного газа. Также следует учесть источники газа на востоке Каспийского моря, Ираке и Восточном Средиземноморье. Если к этому добавить отечественный газ, у Турции будут гораздо большие запасы", - подчеркнул министр.

Ф. Донмез напомнил, что в последние месяцы были проведены технические переговоры с Болгарией.

"Три недели назад наш президент (турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) принял болгарскую делегацию в Стамбуле. На повестке дня были энергетика и природный газ. Болгария, как и мы, является страной, зависящей от внешних поставок энергоресурсов. Они были в поисках альтернативных источников", - уточнил глава минэнерго.

Он также констатировал, что Турция обладает мощной инфраструктурой.

"Мы увеличили вместимость наших хранилищ. В первую очередь речь идет о безопасности поставок для наших потребителей, переработки и транспортировки газа для внутреннего потребления.

Наши контракты с Россией в силе уже несколько лет. РФ была нашим первым поставщиком. Соглашение (с Россией - ред.) было подписано еще во время нахождения у власти покойного Озала (бывший президент Турции Тургут Озал - ред.)", - сказал Ф. Донмез.

Он добавил, что на момент прихода к власти нынешнего руководства были газифицированы лишь пять крупных городов и 50 районов.

"На сегодня мы газифицировали 81 район. Мощностей трубопровода с запада было недостаточно. Газ по "Голубому поток" (газопровод между Россией и Турцией - ред.) стал поступать из Самсуна. После этого заработал TANAP. Были введены в эксплуатацию два трубопровода в рамках проекта "Турецкий поток". Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Европы через Болгарию. Азербайджан, Россия, Иран могут быть здесь участниками", - подытожил Фатих Донмез.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri: “Azərbaycan “Türk axını”nda iştirakçı ola bilər”

Экслюзивные новости

Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
6 января 2023 г. 17:46
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
6 января 2023 г. 14:14
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
6 января 2023 г. 11:17
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
5 января 2023 г. 13:00
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
5 января 2023 г. 12:12
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
5 января 2023 г. 11:37
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
4 января 2023 г. 12:53
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
4 января 2023 г. 12:00
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию умных городов
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию "умных городов"
4 января 2023 г. 10:45
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi