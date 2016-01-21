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    ​Глава ЛУКОЙЛа предсказал возвращение Ирана на нефтяной рынок через 4-6 лет

    Вагит Алекперов также сравнил нынешнюю ситуацию в Иране с постсанкционной ситуацией в Ираке

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов предсказал Ирану возвращение на рынок нефти через 4–6 лет.

    Как сообщает Report со ссылкой на РБК, такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24".

    "Как правило, для этого нужно 4–6 лет. Мы думаем, что такой же период потребуется и Ирану", - заявил Алекперов, отвечая на вопрос о том, когда Иран сможет вернуться на рынок нефти.

    Глава ЛУКОЙЛа также сравнил нынешнюю ситуацию в Иране с постсанкционной ситуацией в Ираке. Он добавил, что сейчас нефтяная компания ведет в исламской республике активную деятельность, в частности, изучает месторождения.

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