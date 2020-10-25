Глава "Лукойла" ожидает рост цен на нефть на фоне падения инвестиций

Цена нефти сохранится на уровне 40 долларов США за баррель в течение ближайших двух-трех месяцев, а в I квартале 2021 года вырастет до 50 долларов США за баррель

Цена нефти находится на очень низком уровне, что приводит к снижению инвестиций в отрасли. Но в будущем этот фактор приведет к стабилизации рынка и восстановлению цен на сырье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"По миру огромное количество нефти сегодня законсервировано, и цена стабильно пока находится в пределах 40 долларов США. Конечно, это низкая цена. Идет резкое снижение инвестиционной активности нашей отрасли. В конечном итоге это приведет к росту цены на нефть, к стабилизации рынка - это в будущем", - сказал он.

Однако, если кризис будет иметь затяжной характер, то "Лукойл", вероятно, пойдет на дополнительную оптимизацию затрат, отметил он. "Если этот период продлится, конечно, нам придется очередной раз смотреть на сокращение инвестиционных программ", - сказал он, напомнив, что в этом году компания сократила затраты на 1,5 млрд долларов США.

В 2020 году "Лукойл" планирует капитальные затраты в объеме 450-500 млрд рублей, сократив их с уровня 550 млрд рублей. Ранее "Лукойл" уже озвучил планы по сокращению инвестиционной программы 2020 года - в первую очередь, инвестиций в зарубежные проекты. Новые ограничения ОПЕК+ в силу своего масштаба и продолжительности неизбежно приведут к сокращению инвестиций и в российском сегменте добычи со стороны всех российских компаний, отмечали в компании.

Цена нефти сохранится на уровне 40 долларов США за баррель в течение ближайших двух-трех месяцев, а в I квартале 2021 года вырастет до 50 долларов США за баррель, заявил Алекперов. "Все эпидемии приходят и уходят, население мира растет, будет расти потребление энергии. Мы прогнозируем все-таки, что в ближайшие два-три месяца цена сохранится на уровне 40 долларов США с плановым повышением в 1-м квартале до 50 долларов США. Все зависит от того, насколько быстро будут разработаны и внедрены в глобальном масштабе все те разработки, которые сегодня идут по борьбе с COVID, насколько быстро будет побеждена эта пандемия и будет восстанавливаться рынок", - сказал он.

Министр энергетики Александр Новак говорил, что ожидает усиления неопределенности на рынке нефти предстоящей зимой, это связано с падением спроса на нефтепродукты в этот период: снижением мобильности из-за пандемии коронавируса, а также с тем, что население реже пользуется автомобилями.

Ранее в проекте коммюнике мониторингового комитета ОПЕК + сообщалось, что неопределенность на рынке нефти возрастает в связи с началом второй волны коронавируса, в ОПЕК+ допустили замедление темпов восстановления экономики. Рыночные условия в проекте коммюнике были названы нестабильными, отмечен "преобладающий риск неопределенности и ухудшения ситуации на рынке нефти".