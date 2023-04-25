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Глава Комиссии: Для Болгарии сотрудничество с Азербайджаном и SOCAR очень важно

Глава Комиссии: Для Болгарии сотрудничество с Азербайджаном и SOCAR очень важно Для Болгарии сотрудничество с Азербайджаном и SOCAR очень важно.
Энергетика
25 апреля 2023 г. 14:49
Глава Комиссии: Для Болгарии сотрудничество с Азербайджаном и SOCAR очень важно

Для Болгарии сотрудничество с Азербайджаном и SOCAR очень важно.

Как передает командированный в Софию корреспондент Report, об этом председатель Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов Болгарии (КЕВР) Иван Иванов заявил журналистам.

По его словам, для Болгарии очень важно обеспечить диверсификацию поставок и достичь здоровой конкуренции на газовом рынке страны.

Глава Комиссии отметил, что Болгария на данный момент получает 1 млрд кубометров газа из Азербайджана через IGB.

"Есть договоренность об увеличении этих объемов до 1,2 млрд кубометров. Конечно, в случае необходимости мы найдем решение для еще большего увеличения объемов",- сказал Иван Иванов.

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Версия на английском языке Official: Cooperation with Azerbaijan and SOCAR is very important for Bulgaria
Версия на азербайджанском языке Komissiya sədri: “IGB vasitəsilə Azərbaycandan qaz tədarükü 1,2 milyard kubmetrədək artırılılacaq"

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