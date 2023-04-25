Глава Комиссии: Для Болгарии сотрудничество с Азербайджаном и SOCAR очень важно

Для Болгарии сотрудничество с Азербайджаном и SOCAR очень важно.

Для Болгарии сотрудничество с Азербайджаном и SOCAR очень важно.

Как передает командированный в Софию корреспондент Report, об этом председатель Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов Болгарии (КЕВР) Иван Иванов заявил журналистам.

По его словам, для Болгарии очень важно обеспечить диверсификацию поставок и достичь здоровой конкуренции на газовом рынке страны.

Глава Комиссии отметил, что Болгария на данный момент получает 1 млрд кубометров газа из Азербайджана через IGB.

"Есть договоренность об увеличении этих объемов до 1,2 млрд кубометров. Конечно, в случае необходимости мы найдем решение для еще большего увеличения объемов",- сказал Иван Иванов.