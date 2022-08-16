Глава «КазМунайГаза» провел встречу с президентом SOCAR в Баку и посетил активы компании в Батуми

15 августа председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) Магзум Мирзагалиев в рамках рабочей поездки в Баку провел встречу с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровшаном Наджафом, передает Report. Стороны

15 августа председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) Магзум Мирзагалиев в рамках рабочей поездки в Баку провел встречу с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровшаном Наджафом, передает Report.



Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие между компаниями в сфере развития транскаспийской инфраструктуры.



В продолжение поездки 16 августа М.Мирзагалиев посетил Батуми (Грузия), где ознакомился с работой Батумского нефтяного терминала и Батумского морского порта.



Активы Батумского нефтяного терминала (БНТ) были приобретены в 2008 году дочерней компанией КМГ - АО «КазТрансОйл».



Батумский терминал владеет правом на управление Батумским морским портом до 2055 г. Прибыль группы компаний БНТ за 2021 год составила почти 2,5 млрд тенге.



Отметим, что терминал предоставляет услуги по перевалке нефти и нефтепродуктов, включая слив, накопление и погрузку на танкера клиентам из Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Грузии и других стран. Порт предоставляет услуги по перевалке, хранению и складированию сухих, насыпных и генеральных грузов, а также по обслуживанию судов и других транспортных средств.