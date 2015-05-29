Глава "Газпрома" высказался в отношении газопровода TAP из Азербайджана в Европу

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ "Газпром" уверен, что зависимость Европы от газа будет увеличиваться, а конкурентов у него в закрытии потребностей Европы в газе нет в радиусе 10 тыс. км.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе годового собрания Международного делового конгресса (МДК).

О говорил, что по итогам 2014 года доля "Газпрома" в импорте газа Евросоюзом составляла две трети, в потреблении - 30%.

"И доля импортных поставок на европейском рынке будет только возрастать. За последние 15 лет доля импорта выросла на 17%, и в следующие 15 лет вырастет на аналогичную величину", - заявил он.

"И поэтому вопрос: откуда, из каких источников Европа будет получать газ?

Когда-то европейский рынок возлагал надежды на сжиженный газ, но Европа проиграла битву за СПГ", - сказал он, отметив, что доля СПГ в Европе снизилась с 30% до 17%.

А.Миллер также высказался в отношении газопровода TAP из Азербайджана в Европу. Он отметил, что четыре года тому назад участники проекта планировали начать поставки в 2017 году. "Сейчас говорят про 2021 год, и каждый год в течение четырех лет по годику все прибавляется. И эксперты говорят, что эта тенденция прибавлять годик еще продолжится", - подчеркнул А.Миллер.