Глава ЕК: Работаем над переходом к надежным поставщикам газа, таким как Азербайджан

Европа предпринимает меры для перехода от Российского газа к другим надежным поставщикам: США, Норвегия, Азербайджан, Алжир и другие.

Европа предпринимает меры для перехода от российского газа к другим надежным поставщикам: США, Норвегия, Азербайджан, Алжир и другие.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы усердно работаем над тем, чтобы перейти от России к другим надежным поставщикам, таким как, например, США или Норвегия, Азербайджан, Алжир и другие. На самом деле сегодня Норвегия поставляет в Европейский союз больше газа, чем Россия", - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, Россия является ненадежным поставщиком и активно манипулирует газовым рынком. По ее словам, за последние шесть месяцев они смогли очень сильно ослабить влияние России на экономику и континент. В связи с этим, были предприняты три шага: первый — это сокращение спроса, второй - постепенный отказ от российских энергоресурсов, и третий - масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии.

Глава Еврокомиссии также отметила влияние текущей ситуации на рынок электроэнергии: "Мы сейчас сталкиваемся с астрономическими ценами на электроэнергию для домашних хозяйств и компаний, а также с огромной волатильностью рынка. Поэтому мы предложим набор из пяти различных немедленных мер".

По словам Урсулы фон дер Ляйен, эти пять мер будут обсуждены на встрече министров энергетики стран ЕС 9 сентября.