О нас

Глава ЕК исключила достижения соглашения об эмбарго на нефть на саммите ЕС

Глава ЕК исключила достижения соглашения об эмбарго на нефть на саммите ЕС ЕС может не достичь общеевропейского согласия о введении нефтяного эмбарго на саммите Совета ЕС на следующей неделе. Поскольку запрет на импорт российской нефти является технической темой.
Энергетика
25 мая 2022 г. 15:37
Глава ЕК исключила достижения соглашения об эмбарго на нефть на саммите ЕС

ЕС может не достичь общеевропейского согласия о введении нефтяного эмбарго на саммите Совета ЕС на следующей неделе. Поскольку запрет на импорт российской нефти является технической темой.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я думаю, что это не подходящая тема для решения на Европейском совете, потому что это очень техническая тема, которую мы обсуждаем. Мы говорим о странах, не имеющих выхода к морю, которым нужны альтернативные поставки по трубопроводам", - заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что в поисках альтернативы необходимо обсуждать инвестиции в трубопроводы, чтобы увеличить поставки.

"Мы говорим о нефтеперерабатывающих заводах, которые должны быть обновлены, а также об инвестициях и возобновляемых источниках энергии", - добавила она.

Ранее венгерский премьер-министр Орбан назвал нецелесообразным рассмотрение эмбарго на саммите лидеров стран-членов Евросоюза 30-31 мая. Он желает сначала получить финансовые гарантии для Венгрии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
25 мая 2022 г. 14:52
В Британии цены на бензин достигли нового исторического максимума
В Британии цены на бензин достигли нового исторического максимума
25 мая 2022 г. 14:36
ЕБРР: Азербайджан является важным энергетическим партнером Европы
ЕБРР: Азербайджан является важным энергетическим партнером Европы
25 мая 2022 г. 14:28
Азеришыг восстановил электросети 2 сел Шамахы
"Азеришыг" восстановил электросети 2 сел Шамахы
25 мая 2022 г. 13:37
Польша предложила ввести пошлины для импортирующих российскую нефть стран ЕС
Польша предложила ввести пошлины для импортирующих российскую нефть стран ЕС
25 мая 2022 г. 13:21
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
25 мая 2022 г. 13:11
ЕК обсуждает строительство газопровода между Испанией и Италией
ЕК обсуждает строительство газопровода между Испанией и Италией
25 мая 2022 г. 13:09
Газовые фьючерсы в Европе в среду выросли на 1,1%
Газовые фьючерсы в Европе в среду выросли на 1,1%
25 мая 2022 г. 12:00
В Давосе обсудили использование возобновляемых источников энергии в экономике Азербайджана
В Давосе обсудили использование возобновляемых источников энергии в экономике Азербайджана
25 мая 2022 г. 10:41
Цена азербайджанской нефти достигла 123 долларов
Цена азербайджанской нефти достигла 123 долларов
25 мая 2022 г. 10:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi