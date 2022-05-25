Глава ЕК исключила достижения соглашения об эмбарго на нефть на саммите ЕС

ЕС может не достичь общеевропейского согласия о введении нефтяного эмбарго на саммите Совета ЕС на следующей неделе. Поскольку запрет на импорт российской нефти является технической темой.

ЕС может не достичь общеевропейского согласия о введении нефтяного эмбарго на саммите Совета ЕС на следующей неделе. Поскольку запрет на импорт российской нефти является технической темой.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я думаю, что это не подходящая тема для решения на Европейском совете, потому что это очень техническая тема, которую мы обсуждаем. Мы говорим о странах, не имеющих выхода к морю, которым нужны альтернативные поставки по трубопроводам", - заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что в поисках альтернативы необходимо обсуждать инвестиции в трубопроводы, чтобы увеличить поставки.

"Мы говорим о нефтеперерабатывающих заводах, которые должны быть обновлены, а также об инвестициях и возобновляемых источниках энергии", - добавила она.

Ранее венгерский премьер-министр Орбан назвал нецелесообразным рассмотрение эмбарго на саммите лидеров стран-членов Евросоюза 30-31 мая. Он желает сначала получить финансовые гарантии для Венгрии.