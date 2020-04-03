Глава "Азнефти": Работники платформ будут проходить медосмотр перед выходом в море - ИНТЕРВЬЮ

В интервью агентству Report гендиректор Производственного объединения (ПО) "Азнефть" компании SOCAR Шахмар Гусейнов рассказал о работе, проводимой в рамках борьбы с распространением коронавируса, в частности на морских объектах:

- SOCAR регулярно распространяет информацию о проведении мероприятий по борьбе с распространением коронавируса во всех управлениях и учреждениях. Какие конкретно мероприятия проводятся на объектах "Азнефти"?

- В ПО "Азнефть" продолжаются превентивные меры в целях предотвращения эпидемии коронавируса. Во избежание скопления работников в ограниченном пространстве на морских объектах - платформах, жилых блоках, общежитиях - обеспечено сокращение численности и эвакуация сотрудников без нарушения производственного процесса.

- Если у работающего на море персонала обнаружатся признаки болезни, какие шаги будут предприняты для их изоляции и эвакуации?

- На морских платформах созданы специальные домики для изоляции работников, у которых могут появится какие-либо симптомы, до их эвакуации. В постоянной готовности находятся специально оборудованные вертолеты и корабли, выделенные для этой цели.

В настоящее время на морских объектах на высоком уровне осуществляется обеспечение работников продуктами питания, а также дезинфицирующими растворами и средствами защиты. Как вам известно, 2 апреля президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев посетил "Нефтяные Камни" для ознакомления с условиями труда и быта работников, профилактическими мероприятиями против распространения коронавируса. Р. Абдуллаев поблагодарил нефтяников за их самоотверженность и героизм. Считаю, что это большой стимул для наших нефтяников.

- Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на встрече с нефтяниками заявил о смене дежурств на "Нефтяных Камнях". Как будет осуществляться этот процесс с учетом текущей ситуации? Какие предпринимаются меры безопасности?

- В настоящее время рассматриваются вопросы, связанные со сменой дежурств работников, и в ближайшее время они найдут свое решение. Так, с завтрашнего дня (4 апреля) группы работников перед выходом в море будут размещены в специально отведенных карантинных зонах, где пройдут медосмотр. После завершения осмотра будет осуществляться процесс смены дежурств.

Отмечу, что противоэпидемический штаб, созданный в соответствии с приказом президента SOCAR, в целях своевременного предупреждения распространения эпидемии коронавируса, оперативного осуществления необходимых профилактических и неотложных мер, функционирует в полную силу. Здесь регулярно устанавливается связь по Skype и whatsapp с управлениями и морскими объектами, проводятся необходимые обсуждения.