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Глава ADNOC: Спрос на энергию неожиданно вырос из-за появления чата GPT

Глава ADNOC: Спрос на энергию неожиданно вырос из-за появления чата GPT Спрос на энергию в мире удвоится, он в частности неожиданно вырос из-за появления чата GPT.
Энергетика
4 ноября 2024 г. 18:00
Глава ADNOC: Спрос на энергию неожиданно вырос из-за появления чата GPT

Спрос на энергию в мире удвоится, он в частности неожиданно вырос из-за появления чата GPT.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в ходе конференции Adipec министр промышленности и продвинутых технологий ОАЭ, глава ADNOC Ахмед аль Джабер.

По его словам, спрос на энергию в мире удвоится за счет развития стран Глобального Юга, трансформации источников энергии, и он повышается в частности за счет роста использования искусственного интеллекта (ИИ).

"ИИ имеет потенциал ускорить трансформацию энергетических систем и низкоуглеродное развитие, но при этом само использование ИИ увеличивает спрос на энергию, чего 18 месяцев назад никто не ожидал - именно тогда появился чат GPT. Запрос в чат GPT требует в 10 раз больше энергии, чем поиск в Google. По мере расширения использования ИИ, он будет требовать больше data-центров", - сказал он.

По его словам, согласно оценке, в последующие 6 лет мощности data-центров удвоятся, что потребует как минимум 150 ГВт установленной мощности к 2030 году и этот объем удвоится к 2040 году.

"Одного источника энергии недостаточно для удовлетворения такого спроса на энергию - понадобятся и возобновляемые источники энергии, и атом, и газ", - сказал Аль Джабер.

Он указал, что миру нужны инвестиции в инфраструктуру, а инвестиции в электроэнергетический сектор должны вырасти до минимум $1,5 трлн в год, также нужна политика для ускорения и защиты этих инвестиций.

По его оценке, использование энергии солнца и ветра вырастет в 7 раз, СПГ - минимум на 65%, нефть продолжит использоваться для производства топлива и других продуктов.

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