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ГЭС "Зангилан" и "Шайыфлы" будут производить экологически чистую энергию

ГЭС "Зангилан" и "Шайыфлы" будут производить экологически чистую энергию Гидроэлектростанции “Зангилан” и “Шайыфлы” открытого акционерного общества “Азерэнержи”, в открытии которых президент Ильхам Алиев принял участие 18 мая, будут производить экологически чистую энергию.
Энергетика
20 мая 2024 г. 17:58
ГЭС Зангилан и Шайыфлы будут производить экологически чистую энергию

Гидроэлектростанции “Зангилан” и “Шайыфлы” открытого акционерного общества “Азерэнержи”, в открытии которых президент Ильхам Алиев принял участие 18 мая, будут производить экологически чистую энергию.

Как передает командированный в Зангилан сотрудник Report, об этом сообщил пресс-секретарь акционерного общества Теймур Абдуллаев в ходе организованного в район медиатура.

По его словам, ГЭС “Джахангирбейли” из Зангиланского каскада ГЭС, являющегося крупнейшим на освобожденных от оккупации территориях, была введена в эксплуатацию в 2023 году при участии президента Ильхама Алиева: "ГЭС “Шайыфлы” и “Зангилан” готовы к открытию, а на ГЭС “Сарыгышлаг” завершены работы".

Было отмечено, что для обеспечения водой ГЭС, построенных на Охчучае, являющемся левым притоком реки Араз, на высоте 600 метров над уровнем моря построен главный водоприемник. В реку общей протяженностью 83 километра, 36-километровый участок которой проходит по территории Армении, регулярно сбрасываются рудничные воды с Гаджаранского, Зангезурского медно-молибденового, Гафанского горнорудного комбинатов, содержащие тяжелые металлы. В этой связи создание главного водоприемника на Охчучае является чрезвычайно важным событием не только с точки зрения выработки энергии, но и в экологическом отношении. Так, строительство главного водоприемника будет способствовать очистке русла реки, загрязненного промышленными стоками предприятий Армении, возрождению флоры и фауны, поскольку это создает условия для оседания загрязняющих веществ, а также направления чистой воды в нижнюю зону потока и самовосстановления речной экосистемы. Кроме того, создание водоприемника имеет чрезвычайно важное значение для предотвращения наводнений и недопущения потери воды. Поэтому здесь созданы установки донного водовыпуска, водоотливные, илопропускные и рыбопромысловые установки. 35 процентов воды из главного водоприемника сохраняются в русле реки, на расстоянии 23,5 километра проложены парные деривационные трубы с входом и выходом на ГЭС, построенные каскадным способом, и вода, вытекающая из трубы, вновь сбрасывается в реку.

Представитель ОАО "Азерэнержи" также сообщил, что на Зангиланской и других ГЭС установлены экотурбины: "Эти турбины останавливаются при понижении уровня воды в реке. В то же время они способны производить более доступную электроэнергию. Энергия, производимая на этих 4 электростанциях мощностью 42 мегаватта, будет передаваться в энергосистему страны после удовлетворения потребностей Зангиланского района".

T.Абдуллаев отметил, что в настоящее время завершается строительство ГЭС в Кяльбаджарском и Лачынском районах.

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Версия на азербайджанском языке Фото “Zəngilan” və “Şayıflı” Su Elektrik stansiyaları ekoloji cəhətdən təmiz enerji istehsal edəcək

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