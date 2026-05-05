    Энергетика
    • 05 мая, 2026
    • 15:54
    Германия теряет до 3 млрд евро ежегодно из-за недостаточной гибкости энергосетей

    Германия определила для себя масштабную стратегическую цель по полному переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом сказал государственный секретарь Министерства экономического сотрудничества и развития Германии Йоханн Заатхофф на семинаре, посвященном "Паназиатской энергосистеме" (PAGI), который прошел в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

    "Мы стоим перед масштабной задачей - коренной модернизацией электрических сетей. Сегодня доля возобновляемых источников в энергетическом балансе Германии уже составляет более 60%, и мы стремимся довести этот показатель до 100%", - сказал Й. Заатхофф.

    Он обратил внимание на то, что отсутствие достаточно гибкой инфраструктуры приводит к существенным экономическим издержкам: каждый год государство расходует порядка 3 млрд евро на перенаправление энергетических потоков.

    "Суть проблемы состоит в том, что мы бываем вынуждены останавливать работу, например, морских ветровых электростанций на севере в тот момент, когда потребители на юге страны нуждаются в электроэнергии. Для обеспечения этих поставок приходится запускать газовые генерирующие мощности и перераспределять потоки. Все эти дополнительные затраты в конечном счете оплачивают конечные потребители", - разъяснил госсекретарь министерства.

    Й.Заатхофф отметил, что данный пример убедительно показывает, насколько остро стоит вопрос обновления энергетической инфраструктуры как внутри Германии, так и в глобальном масштабе.

    Азиатский банк развития (АБР) Министерство экономического сотрудничества и развития Германии Йоханн Заатхофф
    Almaniya enerji şəbəkələrinin tam çevik olmamasına görə hər il əlavə 3 milyard avro xərc çəkir
    Germany loses up to 3B euros annually due to insufficient energy grid flexibility

