Германия сократила закупки азербайджанской нефти более чем в три раза

Азербайджан в январе-феврале 2026 года экспортировал в Германию 154,7 тыс. тонн сырой нефти на сумму $65,3 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок сократился в 3,2 раза, а стоимость - в 4,2 раза.

Доля Германии в общем нефтяном экспорте Азербайджана составила 4,3%.

Отметим, что в отчетные месяцы Азербайджан экспортировал 3,6 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму $1,7 млрд.