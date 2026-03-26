    Германия сократила закупки азербайджанской нефти более чем в три раза

    Энергетика
    • 26 марта, 2026
    • 17:50
    Германия сократила закупки азербайджанской нефти более чем в три раза

    Азербайджан в январе-феврале 2026 года экспортировал в Германию 154,7 тыс. тонн сырой нефти на сумму $65,3 млн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок сократился в 3,2 раза, а стоимость - в 4,2 раза.

    Доля Германии в общем нефтяном экспорте Азербайджана составила 4,3%.

    Отметим, что в отчетные месяцы Азербайджан экспортировал 3,6 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму $1,7 млрд.

    Государственный таможенный комитет Сырая нефть
    Almaniya Azərbaycandan xam neft alışını 3 dəfədən çox azaldıb
